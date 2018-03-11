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Во втором круге турнира WTA Premier в Индиан-Уэллсе латвийская теннисистка Анастасия Севастова обыграла олимпийскую чемпионку Рио-2016 Монику Пуиг из Пуэрто-Рико с результатом 6-2, 2-6, 6-1. Об этом пишет Latvijas avīze.

Победа во втором круге турнира дала Севастовой 65 очков мирового ранга, а на следующем этапе ее соперницей будет немка Юлия Гергес.

Латвийская теннисистка сейчас занимает 20-е место в мировом рейтинге, но в турнире в Индиан-Уэллсе она выступала под 21-м номером, стартовав сразу со второго круга. Между тем, Пуиг в мировом рейтинге находится под 83-м номером.

В 2016 году Пуиг стала первой золотой медалисткой из Пуэрто-Рико на Олимпиаде в Рио-Дежанейро, что до сих пор является самым большим достижением в ее карьере.

В рамках турниров WTA Севастова в этом сезоне выиграла семь матчей из 12.