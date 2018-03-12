Встреча с Константином Выборновым состоится 22 марта в конференц-зале отеля Avalon. Вход свободный, предварительная регистрация по электронной почте kulturaslinija@gmail.com

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На прошедшей зимней Олимпиаде-2018 в Пхеньчане Константин Выборнов был пресс-атташе команды Олимпийских спортсменов из России (OAR) и Олимпийского комитета России.

Именно Константин давал официальные комментарии и пояснения по самым острым вопросам и драматичным ситуациям, cвязанным с участием российских спортсменов в Олимпиаде-2018 – это и допинговые разбирательства, и отстранение российских спортсменов от соревнований, и запрет на использование флага и государственной символики.

На встрече можно будет обсудить итоги Олимпийских игр и узнать, что журналист считает основным уроком этой Олимпиады. С какими вызовами сегодня сталкивается международное спортивное движение в разных странах и что нужно предпринять, чтобы изменить ситуацию.

Другое событие, о котором можно будет поговорить с Константином Выборновым – это чемпионат мира по футболу, который должен пройти в России в этом году.

Волчонок Забивака - официальный талисман Чемпионата мира по футболу-2018.

Константин Выборнов - член президиума Ассоциации спортивных комментаторов. В профессии более 20 лет. Первой Олимпиадой в карьере Константина были Олимпийские Игры в Атланте 1996 года. Комментировал чемпионаты мира и Европы по футболу, чемпионаты мира по хоккею и биатлону. Работал в Центральном совете Всероссийского добровольного спортивного общества «Динамо», футбольном клубе «Динамо» (Москва), Российской федерации баскетбола.

Константин – сын знаменитого российского журналиста-международника Юрия Выборнова, который был собкором советского ТВ в Италии в 80-е годы. Тогда он познакомился с Марадоной и написал о нем книжку в серии «Звезды зарубежного спорта». Это была уникальная для того времени книга – когда советский журналист писал о зарубежной знаменитости международного масштаба. Юрий Выборнов признавался, что быть спортивным журналистом — это его детская мечта. Эту мечту отца воплотил сын.

Приезжая на каникулы к отцу в Италию, Константин “заболел” футболом – там он начал собирать архив, делал вырезки из газет, знал всю футбольную статистику.

В итоге совмещение футбола и журналистики "вылилось" в то, что он оказался на телевидении. После окончания факультета международной информации МГИМО по специальности «журналист-международник» Константин попал на стажировку в спортивную редакцию «Останкино», и это определило его дальнейший путь в профессии.

Встреча состоится в рамках проекта «Культурная линия» 22 марта, в четверг, в 19.00 в конференц-зале отеля Avalon (ул. 13 января, 19). ВХОД СВОБОДНЫЙ, предварительная регистрация по электронной почте kulturaslinija@gmail.com

Фото - ruspekh.ru