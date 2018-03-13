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Латвийский шорттрекист Роберто Пукитис сообщил, что больше не будет выступать под флагом Латвии. Об этом спортсмен написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Я принял тяжелое решение. На дистанции в 1000 метров я последний раз стартовал под латвийским флагом. Спасибо, Латвия, за все. Время новых вызовов", - заявил Пукитис.

Также сообщается, что у шорттрекиста конфликт интересов с президентом Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) Алдонсом Врублевскисом и тренером Латвии по шорттреку Эвитой Криеване. Радио Baltkom пока не удалось получить комментарий от Врублевскиса.

По словам Пукитиса, именно из-за разногласий с Криеване он не был в латвийской команде на чемпионате Европы.

Шорттрекист отметил, что у него уже есть два предложения представлять другие страны. Одно предложение латвиец получил от Италии, а вторую страну он назвать отказался. Пукитис указал, что окончательное решение он примет в апреле.

Напомним, 10 февраля латвийский шорттрекист Роберто Пукитис занял на Олимпиаде 13-е место в соревнованиях на 1500-метровой дистанции.

Четыре года назад в Сочи он занял на дистанции 1500 метров 15-е место. На чемпионате Европы в середине января Пукитис стал бронзовым призером на дистанции 1000 метров и финишировал седьмым в суперфинале.