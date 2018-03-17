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Сильнейшая теннисистка Латвии Алена Остапенко с понедельника обновит личный рекорд в рейтинге WTA и стане пятой ракеткой мира, пишет Sportarena.com.

Подняться на рекордную строку Остапенко сумела благодаря Наоме Осаке и Дарье Касаткиной – японка в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе обыграла Каролину Плишкову, а россиянка не пустила Винус Уильямс в финал.

Остапенко неудачно провела старт сезона – 4 из 7 турниров теннисистка из Риги покинула уже после первого матча, а ее лучшим результатом является выход в третий круг на Australian Open.

Пятая строка на данном этапе карьеры может стать максимумом для Остапенко – Алене в ближайшее время предстоит защищать финал в Чарльстоне, полуфинал в Праге и 2000 очков за сенсационную победу на Ролан Гаррос.

До конца недели в топ-10 может произойти еще одно изменение – Дарья Касаткина в случае победы в Индиан-Уэллсе станет девятой ракеткой мира и вытеснит Анжелик Кербер из топ-10.