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Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майрис Бриедис (23-1, 18 КО) выступит в роли запасного финального поединка Всемирной суперсерии бокса (WBSS), в котором сразятся обладатель титулов WBC и WBO Александр Усик (14-0, 12 КО) и чемпион WBA и IBF Мурат Гассиев (25-0, 19 КО), пишет Nra.lv.

Это значит, что в случае форс-мажорных обстоятельств (травмы одного из бойцов и т.п.) именно латвиец примет участие в решающем поединке WBSS.

Пока же планируется, что Бриедис проведет бой в андеркарте шоу. При этом имя его соперника в настоящий момент неизвестно.

Бой Усик - Гассиев состоится 12 мая в Саудовской Аравии.