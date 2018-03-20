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Бывший главный тренер китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд» и сборной Бразилии Луис Фелипе Сколари рассказал об интересе нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду к переезду Китай. Об этом сообщает Esporte Interativo.

«Роналду много раз спрашивал меня о жизни в Китае. Я детально описал ему все подробности жизни в этой стране.

Помимо футбола, у португальца есть свои бренды и своя индустрия, а Китай — крупнейший рынок сбыта.

Я сказал ему то, что всегда говорю: тот, у кого есть возможность, должен ехать в Китай», — сказал Сколари.

Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Фото из Flickr