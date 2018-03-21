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Власти Швеции, Исландии и Дании рассматривают возможность бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года в России из-за отравления Сергея Скрипаля, сообщает «Интерфакс».

По данным исландской телерадиокомпании RUV, глава МИД Исландии Гудлейгур Тор Тордасон заявил, что отказ официальных лиц от поездки на ЧМ-2018 в настоящий момент рассматривается, окончательное решение пока не принято.

Как сообщает новостной портал Local, пресс-секретарь шведского МИДа Пер Энеруд заявил, что отказ официальных лиц от поездки в Россию в настоящий момент находится на обсуждении.

Такой же позиции придерживаются власти Дании, которые пока не объявили о решении бойкотировать мероприятие.

Ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не будет участвовать в церемонии открытия чемпионата. «Президент принял решение, что он не будет представлять Польшу на чемпионате мира в России», — сообщил руководитель канцелярии главы государства Кшиштоф Щерский.

Власти Великобритании призвали бойкотировать проведение мундиаля из-за подозрений в причастности России к отравлению Скрипаля. Британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что стране придется «продолжать платить цену за свой принцип противостоять России», и он рассчитывает на поддержку всех политических сил в этом вопросе.