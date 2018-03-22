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Финал олимпийского турнира в южнокорейским Пхенчхане между сборными России и Германии был очень нервным и тяжелым, в том числе для телекомментаторов. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал российский спортивный журналист, телекомментатор и ведущий Константин Выборнов.

«Я был в оцепенении и состоянии шока. Эмоции менялись, исходя из результатов. Первый период отыграли очень качественно. Второй период уже был напряженным для зрителей, и для меня лично, стало неспокойно. В третьем периоде немцы сравняли счет — 2:2, потом 3:2 в пользу немцев, удаление наших, был шок. Далее, когда наша команда забросила третью шайбу в меньшинстве, состояние шока все еще не покидало. Красивая игра. Эмоции через край», - рассказал Выборнов.

Он рассказал, что по окончанию матча поздравлял российских хоккеистов с победой уже в раздевалке. По его словам, там царила невероятная атмосфера.

«В течении двух часов там было полно народу. Победители принимали поздравления. В раздевалку пришли жены, дети, родители. Символично открыли бутылку шампанского. Самыми тихими были Дацюк, Ковальчук. Очень так скромно. Знарок принимал поздравления, телефон разрывался, но он как всегда вел себя сдержанно. Радовался, конечно», - рассказал Выборнов.

Напомним, сборная России в финале олимпийского хоккейного турнира в южнокорейском Пхенчхане обыграла немцев. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу российской команды.