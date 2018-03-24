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Лучшая теннисистка Латвии Алена Остапенко начала с победы выступления на турнире серии Premier в Майами, обыграв венгерку Тимеу Бабош, и вышла в третий круг соревнований.

Пятая ракетка мира Остапенко, посеянная под шестым номером, одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

Бабош в рейтинге WTA занимает 37-е место. В этом сезоне Остапенко еще не обыгрывала теннисисток из Топ-50 рейтинга.

За победу Алена заработала 65 очков WTA и премию в размере 47 170 долларов.

В третьем круге латвийская спортсменка встретится с 64-й ракеткой планеты Беатрис Хаддад Майей из Бразилии.

До этого в третий круг соревнований вышла и другая латвийская спортсменка Анастасия Севастова.