Остапенко вышла в третий круг турнира в Майами
Спорт | 24 марта 2018 года, 16:23
Лучшая теннисистка Латвии Алена Остапенко начала с победы выступления на турнире серии Premier в Майами, обыграв венгерку Тимеу Бабош, и вышла в третий круг соревнований.
Пятая ракетка мира Остапенко, посеянная под шестым номером, одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.
Бабош в рейтинге WTA занимает 37-е место. В этом сезоне Остапенко еще не обыгрывала теннисисток из Топ-50 рейтинга.
За победу Алена заработала 65 очков WTA и премию в размере 47 170 долларов.
В третьем круге латвийская спортсменка встретится с 64-й ракеткой планеты Беатрис Хаддад Майей из Бразилии.
До этого в третий круг соревнований вышла и другая латвийская спортсменка Анастасия Севастова.