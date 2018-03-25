Сборная Латвии по футболу проиграла самой слабой команде Европы (16)

фото

Спорт | 25 марта 2018 года, 21:01

Латвийская сборная по футболу проиграла команде Гибралтара со счетом 0:1, пишет NRA.

Проигрыш латвийских футболистов стал одним из самых постыдных в истории, поскольку сборная Гибралтара является самой слабой во всей Европе.

Согласно рейтингу ФИФА, Гиблартар занимает последнее место в списке, разделяя его с Ангильей, Багамами, Эритреей, Сомали и Тонгой.

Последнюю победу латвийцы одержали в октябре 2017 года (4:0 в матче с Андоррой). В рейтинге ФИФА Латвия находится на 131-м месте

Фото: pixabay.com

Комментарии 16
Срочно!1 час назад
Латвия просто обязана объявить бойкот ЧМ.)))
2
Ответить
Pēteris Kvjatkovskis1 час назад
Состояние футбола в стране, как зеркало состояния экономики.
Ответить
Может отдохнешь, болезный?1 час назад
Завтра , с самого ранья, опять за перо, а ты такой уставший.
Ответить