Спорт |

Латвийская сборная по футболу проиграла команде Гибралтара со счетом 0:1, пишет NRA.

Проигрыш латвийских футболистов стал одним из самых постыдных в истории, поскольку сборная Гибралтара является самой слабой во всей Европе.

Согласно рейтингу ФИФА, Гиблартар занимает последнее место в списке, разделяя его с Ангильей, Багамами, Эритреей, Сомали и Тонгой.

Последнюю победу латвийцы одержали в октябре 2017 года (4:0 в матче с Андоррой). В рейтинге ФИФА Латвия находится на 131-м месте

Фото: pixabay.com