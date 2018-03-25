Сборная Латвии по футболу проиграла самой слабой команде Европы (16)
Спорт | 25 марта 2018 года, 21:01
Латвийская сборная по футболу проиграла команде Гибралтара со счетом 0:1, пишет NRA.
Проигрыш латвийских футболистов стал одним из самых постыдных в истории, поскольку сборная Гибралтара является самой слабой во всей Европе.
Согласно рейтингу ФИФА, Гиблартар занимает последнее место в списке, разделяя его с Ангильей, Багамами, Эритреей, Сомали и Тонгой.
Последнюю победу латвийцы одержали в октябре 2017 года (4:0 в матче с Андоррой). В рейтинге ФИФА Латвия находится на 131-м месте
Фото: pixabay.com
Латвия просто обязана объявить бойкот ЧМ.)))
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Состояние футбола в стране, как зеркало состояния экономики.
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Завтра , с самого ранья, опять за перо, а ты такой уставший.
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