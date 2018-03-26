Остапенко вышла в 1/8 финала турнира в Майами (2)
Спорт | 26 марта 2018 года, 09:21
Латвийская теннисистка Алена Остапенко в третьем круге турнира категории "Премьер" в Майами со счетом 6:2, 7:6 (7:2) обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майя и вышла в 1/8 финала.
Ранее на взрослом уровне латвийская и бразильская теннисистки между собой встречались один раз. В сентябре прошлого года в финале турнира в Сеуле победила Остапенко, тогда рижанка завоевала свой второй титул в карьере.
Следующей соперницей Остапенко станет либо чешка Петра Квитова, либо американка София Кенин.
20-летняя Остапенко сейчас занимает высшее в карьере 5-е место в мире.
Но в конце концов поменяйте уже её фотографию.
Ну не сопрягается по стилю эта неудачная фотография с образом Риги и Рижанки