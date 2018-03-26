Остапенко вышла в 1/8 финала турнира в Майами (2)

фото

Спорт | 26 марта 2018 года, 09:21

Латвийская теннисистка Алена Остапенко в третьем круге турнира категории "Премьер" в Майами со счетом 6:2, 7:6 (7:2) обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майя и вышла в 1/8 финала.

Ранее на взрослом уровне латвийская и бразильская теннисистки между собой встречались один раз. В сентябре прошлого года в финале турнира в Сеуле победила Остапенко, тогда рижанка завоевала свой второй титул в карьере.

Следующей соперницей Остапенко станет либо чешка Петра Квитова, либо американка София Кенин.

20-летняя Остапенко сейчас занимает высшее в карьере 5-е место в мире.

Комментарии 2
паРижанин18 минут назад
Это фото с последнего матча, о котором и говорится в статье. Чем она неудачная-то?
Ответить
Рижанин22 минуты назад
Болеем за Алёну.
Но в конце концов поменяйте уже её фотографию.
Ну не сопрягается по стилю эта неудачная фотография с образом Риги и Рижанки
Ответить