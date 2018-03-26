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Латвийская теннисистка Алена Остапенко в третьем круге турнира категории "Премьер" в Майами со счетом 6:2, 7:6 (7:2) обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майя и вышла в 1/8 финала.

Ранее на взрослом уровне латвийская и бразильская теннисистки между собой встречались один раз. В сентябре прошлого года в финале турнира в Сеуле победила Остапенко, тогда рижанка завоевала свой второй титул в карьере.

Следующей соперницей Остапенко станет либо чешка Петра Квитова, либо американка София Кенин.

20-летняя Остапенко сейчас занимает высшее в карьере 5-е место в мире.