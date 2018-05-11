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Латвийская федерация футбола на своем официальном сайте объявила о достижении устного соглашения с финским специалистом Миксу Паателайненом по поводу работы на посту главного тренера национальной команды.

51-летний тренер подпишет соглашение до завершения участия команды в турнире Лига наций УЕФА. При этом, если латвийцы займут первое место в своей группе, контракт с Паателайненом будет автоматически продлен до конца отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Паателайнен сменит на посту главного тренера сборной Латвии Александра Старкова, который был отправлен в отставку 3 апреля. Миксу работал главным тренером сборной Финляндии с 2011-го по 2015 год, а также возглавлял шотландские клубы "Хайберниан", "Килмарнок" и "Данди Юнайтед".

Дебют Паателайнена в качестве тренера сборной Латвии состоится 2 июня — в матче Балтийской лиги с Эстонией на рижском стадионе "Даугава". Через три дня в рамках той же Балтийской лиги латвийские футболисты сыграют в Вильнюсе с Литвой. Кроме того, 9 июня в Риге состоится товарищеский матч Латвия – Азербайджан.

Фото: flickr.com/Niko Karumaa