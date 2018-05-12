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Латвия в пятом матче на ЧМ по хоккею со счетом 3:1 обыграла команду Германии.

Во втором периоде впервые счет игры открыл латвийский хоккеист Рональд Кениньш. В третьем периоде две шайбы в латвийской команде забросили Гунтис Галвиньш и Андрис Джериньш.

В третьем периоде также отличился и немецкий хоккеист Доминик Кахун, который принес команде первый гол.

Следующие игры Латвия проведет 14 мая против Канады и 15 мая против Дании.

Лидирует в группе B сборная США, которая набрала 13 очков. У Канады 10 очков, у Финляндии и Латвии - по девять, но у финнов одна игра в запасе. Дания набрала восемь очков, Германия - пять, Норвегия - три, а Южная Корея пока сражается без очков.