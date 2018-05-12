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Сегодня в Дании сборная Латвии по хоккею в пятом туре группового этапа ЧМ-2018 сыграет против Германии. Немцы — прямой конкурент латвийской команды за выход в 1/4 финала. Матч начнется в 13:15 по латвийскому времени.

Прямую трансляцию игры можно посмотреть здесь.

На счету команды из Германии 5 очков. В первых четырех матчах сборная Латвии набрала шесть очков, обыграв вначале Норвегию в овертайме – 3:2 и Южную Корею – 5:0, а затем уступив США в овертайме – 3:2 и Финляндии – 1:2. Сейчас латыши занимают 4-е место в группе, которое в режиме реального времени выводит их в четвертьфинал.

На данный момент четвертое место в группе B занимает и Дания. Если хозяева турнира после победы над норвежцами обыграют и Южную Корею, в их активе станет 11 очков. Таким образом, чтобы сохранить реальные шансы на выход в плей-офф, Латвии необходимо обыграть Германию.

Следующие игры Латвия проведет 14 мая против Канады и 15 мая против Дании.

Источник: sports.ru