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Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Испании — этап чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1». Об этом сообщает F1News.ru.

На втором месте партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас, на третьем — голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен.

В личном зачете автогонки лидирует Хэмилтон (95 очков). На втором месте Себастьян Феттель (78), на третьем — Валттери Боттас (58).

Фото: raheel MEMON