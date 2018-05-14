Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Испании (1)
Спорт | 14 мая 2018 года, 09:26
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Испании — этап чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1». Об этом сообщает F1News.ru.
На втором месте партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас, на третьем — голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен.
В личном зачете автогонки лидирует Хэмилтон (95 очков). На втором месте Себастьян Феттель (78), на третьем — Валттери Боттас (58).
Фото: raheel MEMON
Источник: ПОЛИТ.РУ
В воскресенье ещё одна неинтересная гонка в Монако
Ответить