Остапенко и Севастова опустились в рейтинге WTA (2)

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Спорт | 14 мая 2018 года, 11:07

В новом рейтинге WTA первая ракетка Латвии Алена Остапенко опустилась на одну позицию, а Анастасия Севастова на три, сообщает rus.lsm.lv .

Теперь Остпенко занимает шестое место, а Севастова — 20-е. Причиной падения послужило неудачное выступление обеих спортсменок на престижном турнире в Мадриде на прошлой неделе.

Между тем, в прошлом году Севастова дошла до полуфинала, а в этот раз уступила уже во втором круге. В результате она потеряла 325 очков в рейтинге.

В то же время лидеры сохранили свои позиции. Первой ракеткой мира по-прежнему остается румынка Симона Халеп, а второе место занимает датчанка Каролин Возняцки.

Комментарии 2
Oleko4 часа назад
Это очень важная новость, очень. Поднялись, опустились, выиграла, проиграла, народ Латвии ночами не спит, все думает как там теннисистки.
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Leonardo Gromov1 час назад
Зато поиграли
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