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В новом рейтинге WTA первая ракетка Латвии Алена Остапенко опустилась на одну позицию, а Анастасия Севастова на три, сообщает rus.lsm.lv .

Теперь Остпенко занимает шестое место, а Севастова — 20-е. Причиной падения послужило неудачное выступление обеих спортсменок на престижном турнире в Мадриде на прошлой неделе.

Между тем, в прошлом году Севастова дошла до полуфинала, а в этот раз уступила уже во втором круге. В результате она потеряла 325 очков в рейтинге.

В то же время лидеры сохранили свои позиции. Первой ракеткой мира по-прежнему остается румынка Симона Халеп, а второе место занимает датчанка Каролин Возняцки.