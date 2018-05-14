Британским фанатам дали несколько советов по распитию алкоголя в России (8)

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Спорт | 14 мая 2018 года, 10:58

Английские болельщики готовятся к поездке в Россию на чемпионат мира, который состоится летом 2018 года. Об этом сообщает "Советский спорт".

Материал опубликован в британском издании The Sun, автор которого дает фанатам, планирующим посетить мундиаль в России, несколько советов по употреблению алкоголя в стране.

"Мы, британцы, во время пьянки теряем самоконтроль. Русские известны своей любовью к водке. Соедините эти два явления и получите воистину убойное сочетание", — написал автор статьи.

Кроме того, автор статьи рассказал о культуре принятия алкоголя в России и порекомендовал болельщикам не пить водку вместе с пивом.

"Если вы пьете с русскими, закусывайте. Приготовьтесь произносить много тостов. Не пейте, пока тост не будет завершен — это грубо. Водку пьют залпом, но не волнуйтесь, если не получится. Не мешайте водку с пивом или вам грозит неминуемое похмелье с наихудшей головной болью. Но у вас все рано наступит похмелье, которое русские лечат борщом", — приводит автор материала.

Ранее британская полиция обратилась с просьбой в адрес английских болельщиков, которые планируют посетить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России, не провоцировать россиян во время соревнований.

Источник: Газета.ru
Комментарии 8
Светлана4 часа назад
"Мы, британцы, во время пьянки теряем самоконтроль. ...!" Вот-вот.
А главный совет-то и не сказали - не вздумайте во время потери самоконтроля снять штаны на Красной Площади!
Опасно не для невинности, нет! - опасно для жизни.
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мда3 часа назад
да. нажираются как свиньи.
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Эти Хванаты3 часа назад
...Дуреют везде,у себя дома,по всей Европе,и там куда выезжают.Пьяные и дурные сами задираются и провоцируют.Впомнился барак устроеный в Польше. Конечно,в России такое не прокатит,но после"Лондонских провокаций "россиянам (всем включая спецслужбы)следует быть "на чеку". Пару сломанных костей и мешочек зубов-это ерунда.
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