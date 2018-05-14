Латвия лишь в овертайме уступила канадцам - фаворитам ЧМ (6)
В понедельник 14 мая в предпоследнем туре чемпионата мира по хоккею сборная Латвии оказала упорное сопротивление Канаде, уступив сильнейшему сопернику, считающемуся фаворитом ЧМ, лишь в овертайме - 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
Лучшим игроком матча в составе сборной Латвии признан вратарь Кристерс Гудлевскис. У канадцев приз лучшему игроку получил автор заброшенной шайбы Бовилье.
В составе победителей отличился Энтони Бовилье, победу в овертайме принес Коннор Макдэвид. У Латвии единственная шайба на счету Кристиана Рубинса.
Сборная Канады с 12 очками после шести матчей занимает третье место в группе. Команда Латвии с десятью баллами идет пятой.
Канадцы завершат выступление на групповом этапе 15 мая матчем со сборной Германии. Подопечные Боба Хартли в этот же день (15 мая) встретятся с командой Дании.
Here's the tying goal for @lhf_lv! #CANvsLAT #IIHFWorlds pic.twitter.com/7p7OiU3Qrv— IIHF (@IIHFHockey) 14 мая 2018 г.
Чехия завершила первый этап победой
В параллельном матче команд группы А Чехия завершила групповой турнир победой над Австрией - 4:3 (2:1, 1:0, 1:2).
В Копенгагене впереди Швеция - 17 очков. За скандинавами следуют Россия (16), Чехия (15), Швейцария (9), Словакия (8), Франция (6).
Отскочили.