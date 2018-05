Спорт |

Сборная Латвии оказалась сильнее команды Дании в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018, встреча завершилась со счетом 1:0. Таким образом, латвийская сборная пробилась в плей-офф чемпионата мира по хоккею, где в четвертьфинале встретится с командой Швеции.

Заброшенной шайбой в составе сборной Латвии отметился Андрис Джериньш, сухой матч добавил в актив голкипер Элвис Мерзликин.

The post is now Andersen's new best friend @DKishockey #LATvsDEN #IIHFWorlds pic.twitter.com/H2FEq74eNf