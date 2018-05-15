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Сборная Латвии сегодня в заключительном туре группового этапа на чемпионате мира по хоккею сыграет против хозяев турнира - датчан. Победитель получит путевку в четвертьфинал. Матч начнется в 21:15 по латвийскому времени.

Чтобы пройти в плей-офф турнира, сборная Латвии должна обыграть датчан, причем Латвию устроит победа как в основное время, так и в овертайме или по буллитам.

В шести матчах на турнире сборная Латвии одержала три победы. Команда Боба Хартли взяла очки во всех встречах, кроме игры с финнами (1:8). Накануне сборная Латвии играла с сильнейшей сборной мира — Канадой. Основное время матча закончилось ничьей 1:1, а в дополнительное канадцам удалось вырвать победу.

На чемпионатах мира сборные Дании и Латвии встречались пять раз. Датчане одержали три победы, латвийцы — две.