Россия уступила сборной Швеции и заняла второе место в группе (2)

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Спорт | 15 мая 2018 года, 23:35

Сборная России потерпела поражение в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018, встреча завершилась со счётом 1:3. Таким образом, россияне уступили шведам первую строчку в таблице группы «А», и выходят в плей-офф со второго места.

Единственный гол россиян записал на свой счёт Кирилл Капризов. У Швеции заброшенными шайбами сумели отметиться Мика Зибанеджад, Рикард Ракелль и Маттиас Экхольм.

Подопечные Ильи Воробьёва заняли второе место в группе A и сыграют с Канадой в четвертьфинале первенства планеты.

Комментарии 2
Latviešu Patriots1 час назад
Apsveicu Zviedrus ar uzvaru! Krievija sūkā!
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barakuda55 минут назад
ka DER AZOR sirija
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