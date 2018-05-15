Россия уступила сборной Швеции и заняла второе место в группе (2)
Спорт | 15 мая 2018 года, 23:35
Сборная России потерпела поражение в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018, встреча завершилась со счётом 1:3. Таким образом, россияне уступили шведам первую строчку в таблице группы «А», и выходят в плей-офф со второго места.
Единственный гол россиян записал на свой счёт Кирилл Капризов. У Швеции заброшенными шайбами сумели отметиться Мика Зибанеджад, Рикард Ракелль и Маттиас Экхольм.
Подопечные Ильи Воробьёва заняли второе место в группе A и сыграют с Канадой в четвертьфинале первенства планеты.
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