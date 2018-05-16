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Сборная Латвии по хоккею впервые с 2009 года вышла в четвертьфинал ЧМ, обыграв сборную Дании со счетом 1:0. За семь игр группового этапа команда тренера Боба Хартли набрала 13 очков.

После игры тренер обратился к игрокам команды. Видео из раздевалки опубликовала Латвийская федерация хоккея.

"Вы были потрясающими на льду и за его пределами. Вы отличные игроки и невероятные люди. И вы такая хорошая команда для тренера. Мы будем становиться лучше и лучше", - сказал Хартли.

В четвертьфинале турнира сборная Латвии сыграет против сборной Швеции. Матч состоится 17 мая в 21:15.