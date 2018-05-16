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Вратарь хоккейной сборной Латвии Элвис Мерзликин после победы национальной команды в матче с датчанами на чемпионате мира выразил благодарность товарищам по команде, которые помогли ему защитить ворота. Об этом пишет Skaties.lv .

По словам Мерзликина, матч со сборной Дании был проще, чем с командой Южной Кореи.

"Мне было сложнее играть против южнокорейской сборной, чем против Дании. Единственное, надо было быть готовым к третьему периоду. Я очень горд своими товарищами по команде, которые блокировали шайбы и расчищали место перед воротами. Мы в третьем периоде очень хорошо защищались", - рассказал журналистам вратарь.

Мерзликин отметил, что в третьем периоде ему помог столб ворот.

"Да, меня снова выручила моя подруга "штанга". Спасибо тем подружкам", - с иронией заявил он.

Вратарь также указал, что матч против датчан не был самым сложным в этом турнире.

"Сложнее была игра с США, но эта была важнее. Я рад, что мы так много добились. Горжусь, что мы достигли четвертьфинала. В сборной я играю уже третий год и я очень рад, что помог нашей команде. Да, помню, последний раз мы дошли до четвертьфинала в 2009 году. Это было достаточно давно, однако не надо слишком много радоваться. Мы заслужили попасть в четвертьфинал. Сейчас все только начинается и команда это знает. Отдохнем и будем готовиться к матчу против Швеции", - отметил Мерзликин.

Напомним, во вторник, 15 мая, сборная Латвии вырвалась в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею впервые с 2009 года.