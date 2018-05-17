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Мадридский «Атлетико» стал победителем Лиги Европы. В финале испанская команда обыграла французский «Марсель» со счетом 3:0, сообщает ТАСС.

В составе победителей голами отметились французский нападающий Антуан Гризманн, оформивший дубль, а также испанский полузащитник Габи, который увеличил преимущество команды в концовке матча.

Для мадридцев это третий европейский трофей в истории.

Лига Европы. Финал

«Марсель» (Марсель, Франция) — «Атлетико» (Мадрид, Испания) — 0:3 0:1 — Гризманн — 21, 0:2 — Гризманн — 49, 0:3 — Габи — 89