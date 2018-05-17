Посол Дании поблагодарил латвийских фанатов за цветы "поверженным" (2)

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Спорт | 17 мая 2018 года, 14:26

После того, как сборная Латвии в матче за попадание в четвертьфинал ЧМ победила команду Дании со счетом 1:0, латвийские болельщики в Риге не забыли о негласной традиции и у посольства побежденной команды возложили цветы.

Эта акция не осталась незамеченной представителями посольства, более того глава дипломатического ведомства воспринял этот жест с улыбкой, опубликовав соответствующее фото в Twitter со словами благодарности.

"Хорошая латышская традиция – вручать цветы проигравшей команде. Многие сторонники хоккея Латвии пришли к посольству после с матчем с Данией, чтобы возложить цветы перед нашей дверью посольства в Риге. Благодарю!", - написал посол.

Пользователи Twitter были приятно удивлены таким поступком дипломата.

Напомним, сборная Латвия обыграла Данию со счетом 1:0, и таким образом обеспечила себе место в плей-офф чемпионата мира по хоккею. В четрвертьфинале сборная Латвии сыграет с нынешними чемпионами - шведами. Матч пройдет сегодня, в 21:15 по латвийскому времени.

Комментарии 2
Десант 2 часа назад
Не хочу судить, но по мне это глупо, обычно цветы носят к посольствам во время трагедий
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Deniss Osovitnijs1 час назад
Посол отреагировал как гражданин развитой и самодостаточной страны, а наши этой акцией просто показывают свои комплексы и недальновидность.
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