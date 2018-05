Спорт |

После того, как сборная Латвии в матче за попадание в четвертьфинал ЧМ победила команду Дании со счетом 1:0, латвийские болельщики в Риге не забыли о негласной традиции и у посольства побежденной команды возложили цветы.

Эта акция не осталась незамеченной представителями посольства, более того глава дипломатического ведомства воспринял этот жест с улыбкой, опубликовав соответствующее фото в Twitter со словами благодарности.

"Хорошая латышская традиция – вручать цветы проигравшей команде. Многие сторонники хоккея Латвии пришли к посольству после с матчем с Данией, чтобы возложить цветы перед нашей дверью посольства в Риге. Благодарю!", - написал посол.

Nice Latvian tradition - to offer flowers to the losing team. Many ice hockey supporters of #Latvia came after the match to lay flowers before our embassy door in #Riga. Thanks!! @Ihf_lv @LV_Denmark @IIHFHockey @2018IIHFWorlds pic.twitter.com/oiHmSmV00b