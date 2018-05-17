Латвия поборется со шведами за выход в полуфинал ЧМ по хоккею (8)
Спорт | 17 мая 2018 года, 18:42
Сборная Латвии по хоккею сегодня встретится с командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Начало матча — в 21:15 по латвийскому времени.
Во вторник сборная Латвия обыграла хозяев турнира датчан со счетом 1:0, и таким образом обеспечила себе место в плей-офф. Последний раз команде Латвии это удавалось в 2009 году. Всего в семи матчахгруппового этапа команда Боба Хартли одержала четыре победы.
Напомним, другие четвертьфинальные пары составляют Россия-Канада, США-Чехия и Финляндия-Швецария.
Если не будут нормально играть,то никакой тренер и вратарь не спасёт. Крутить понты,нарушать и отсиживаться на скамейке- это не игра.Ждем(с)