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Хоккеисты сборной России в овертайме со счетом 4:5 проиграли команде Канады в четвертьфинальном матче чемпионата мира, который проходит в Дании.

Россияне по ходу третьего периода дважды отыгрывались, в итоге им удалось перевести игру в овертайм. Победную шайбу на 65-й минуте забросил Райан О'Райлли.

Сборная России впервые с 2013 года осталась без медалей на чемпионате мира. Пять лет назад команда Зинэтулы Билялетдинова потерпела крупное поражение на стадии четвертьфинала от сборной США (3:8). После этого в 2014 году сборная России стала чемпионом мира, в 2015-м — серебряным призёром, а в 2016 и 2017 годах российская команда становилась обладателем бронзовых наград. На этих мировых первенствах главным тренером национальной команды был Олег Знарок.

В полуфинале турнира сборная Канады встретится с победителем встречи Финляндия - Швейцария, которая пройдет позднее в четверг. В другом четвертьфинальном матче команда США обыграла Чехию 3:2. В 21:15 по латвийскому времени пройдет еще один четвертьфинал - Латвия-Швеция.