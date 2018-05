Спорт |

Сборная Латвии в четвертьфинале Чемпионата мира по хоккею уступила со счетом 3:2 действующим чемпионам мира - Швеции.

Открыл счет игры шведский спортсмен Филип Форсберг.

#SWEvsLAT Broken stick for @trekronorse leads to a turnover for @lhf_lv and Blugers evens it up! #IIHFWorlds pic.twitter.com/jEUu2Ylux9