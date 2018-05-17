Боролись до конца: Латвия уступила шведам и покидает ЧМ по хоккею (30)
Спорт | 17 мая 2018 года, 23:33
Сборная Латвии в четвертьфинале Чемпионата мира по хоккею уступила со счетом 3:2 действующим чемпионам мира - Швеции.
Открыл счет игры шведский спортсмен Филип Форсберг.
#SWEvsLAT Broken stick for @trekronorse leads to a turnover for @lhf_lv and Blugers evens it up! #IIHFWorlds pic.twitter.com/jEUu2Ylux9— IIHF (@IIHFHockey) 17 мая 2018 г.
Во втором периоде счет сравнял латвийский хоккеист Теодор Блюгерс.
В третьем периоде второй гол в ворота бордово-белых забил шведский хоккеист Виктор Арвидссон, а третья шайба принадлежит Оливеру Экман-Ларссону.
ICYMI: Watch @trekronorse's Oliver Ekman-Larsson's incredible goal that gave Team Sweden their 2-goal lead. pic.twitter.com/2JfQScHCmX— IIHF (@IIHFHockey) 17 мая 2018 г.
За десять минут до конца третьего периода Рудольф Балцерс принес Латвии второй гол.
В следующем году должны еще выше пройти...