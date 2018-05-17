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Сборная Латвии в четвертьфинале Чемпионата мира по хоккею уступила со счетом 3:2 действующим чемпионам мира - Швеции.

Открыл счет игры шведский спортсмен Филип Форсберг.

Во втором периоде счет сравнял латвийский хоккеист Теодор Блюгерс.

В третьем периоде второй гол в ворота бордово-белых забил шведский хоккеист Виктор Арвидссон, а третья шайба принадлежит Оливеру Экман-Ларссону.

ICYMI: Watch @trekronorse's Oliver Ekman-Larsson's incredible goal that gave Team Sweden their 2-goal lead. pic.twitter.com/2JfQScHCmX — IIHF (@IIHFHockey) 17 мая 2018 г.

За десять минут до конца третьего периода Рудольф Балцерс принес Латвии второй гол.