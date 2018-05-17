Боролись до конца: Латвия уступила шведам и покидает ЧМ по хоккею (30)

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Спорт | 17 мая 2018 года, 23:33

Сборная Латвии в четвертьфинале Чемпионата мира по хоккею уступила со счетом 3:2 действующим чемпионам мира - Швеции.

Открыл счет игры шведский спортсмен Филип Форсберг.

Во втором периоде счет сравнял латвийский хоккеист Теодор Блюгерс.

В третьем периоде второй гол в ворота бордово-белых забил шведский хоккеист Виктор Арвидссон, а третья шайба принадлежит Оливеру Экман-Ларссону.

За десять минут до конца третьего периода Рудольф Балцерс принес Латвии второй гол.

Комментарии 30
Рыцарь2 часа назад
Красивая игра. Жаль, правда, что проиграли, но ведь впервые за 9 лет Латвийцы пробились в четвертьфинал. Немалое достижение.
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Svetlana Avvakumova2 часа назад
Но как красиво играли! Молодцы!
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Andris Blazevics2 часа назад
Тоже не понял почему не засчитали. А так прям молодцы, молодцы. Думаю что Шведы не ожидали такого отпора.
В следующем году должны еще выше пройти...
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