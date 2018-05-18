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Сегодня в Ригу из Копенгагена, где проходит Чемпионат мира по хоккею, вернулась часть хоккеистов сборной Латвии. Как отмечает канал LTV, игроки возвращаются по отдельности, так как билеты на рейс из Дании в Ригу выкупила российская сборная по хоккею, которая через столицу Латвии возвращалась в Москву.

Напомним, россияне вчера, 18 мая, проиграли сборной Канады в четвертьфинале.

В интервью LTV голкипер сборной Латвии Элвис Мерзликин отметил, что доволен выступлением хоккеистов на ЧМ-2018.

"Мы показали, что наш хоккей растет, наша молодежь будет стремиться в этот вид спорта. Конечно, не нравится проигрывать, но в хоккее так — один проигрывает, другой выигрывает. И мы показали, что даже такая маленькая страна может быть значимой в мире хоккея", - отметил он.

Сборная Латвии в четвертьфинале ЧМ по хоккею уступила со счетом 3:2 действующим чемпионам мира - Швеции.