Шарапова обыграла Остапенко в четвертьфинале турнира в Риме (2)
Спорт | 18 мая 2018 года, 20:43
Россиянка Мария Шарапова одержала победу над представительницей Латвии Аленой Остапенко в четвертьфинальном матче турнира в Риме.
Встреча продолжалась три часа 10 минут завершилась со счетом 6:7, 6:4, 7:5 в пользу российской спортсменки.
На счету Шараповой шесть эйсов, десять двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 12. Остапенко два раза подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов.
Добавим, что за выход в финал соревнований Шарапова поспорит с победительницей поединка между румынкой Симоной Халеп и француженкой Каролин Гарсией.
Обе молодцы!!!
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опять русские виноваты, бугагага
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