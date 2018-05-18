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Россиянка Мария Шарапова одержала победу над представительницей Латвии Аленой Остапенко в четвертьфинальном матче турнира в Риме.

Встреча продолжалась три часа 10 минут завершилась со счетом 6:7, 6:4, 7:5 в пользу российской спортсменки.

На счету Шараповой шесть эйсов, десять двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 12. Остапенко два раза подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов.

Добавим, что за выход в финал соревнований Шарапова поспорит с победительницей поединка между румынкой Симоной Халеп и француженкой Каролин Гарсией.