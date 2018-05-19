Спорт |

Завершился первый полуфинальный матч чемпионата по хоккею, проходящего в Дании. В нем сборная Швеции одержала крупную победу над командой США. Встреча завершилась со счётом 6:0 (1:0, 3:0, 2:0).

Дублем в составе «Тре крунур» отметился Виктор Арвидссон, еще по одной заброшенной шайбе на свой счет записали Магнус Пяаярви, Патрик Хернквист, Маттиас Янмарк и Адриан Кемпе.

Соперник Швеции по финалу чемпионата мира станет известен после окончания матча Канада-Швейцария, начало которого запланировано на 20:15 по латвийскому времени.