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В воскресенье в рамках ежегодного марафона Lattelecom среди мужчин новый рекорд установил Цедат Аяна из Эфиопии, сообщает NRA.

Аяна достиг финиша через два часа, десять минут и 59 секунд, между тем кениец Силас То закончил марафон вторым на 13 секунд позже эфиопа.

Оба спортсмена большую часть дистанции бежали вместе, но на последних километрах Аяна набрал скорость и завоевал победу. Он также установил новый рекорд - прошлый рекорд принадлежал кенийцу Доминику Кимветишу Кангору, который пробежал марафон за два часа, 11 минут и 45 секунд два года назад.

В свою очередь третьим в мужской конкуренции финишировал гражданин Кении Джозеф Кйенго Муновики, победивший в марафоне в 2017 году.

Среди латвийцев лучшим оказался Валерий Золнерович, финишировавший седьмым. Его результат составил два часа, 17 минут и пять секунд. Девятое место досталось Янису Гиргенсонсу, а десятое - Кристапу Берзиньшу.

Среди женщин победу в марафоне завоевала гражданка Кении Джорджина Джепкируи Роно. Она пробежала дистанцию за два часа, 28 минут и 21 секунду. Второе место выиграла эфиопка Тигиста Аяна, а на третьей позиции оказалась кенийка Паулиня Кахенья.

Лучшей среди латвийских участниц марафона стала Карина Хелмане-Сороченкова, которая пробежала дистанцию за два часа, 59 минут и 13 секунд, оказавшись на 10-м месте.

В полумарафоне для мужчин победа досталась Александру Матвийчуку, который финишировал через час, пять минут и 14 секунд. Вторым был Янис Вишкерс, третьим Дмитрий Серегин.

Среди женщин лучшей была литовка Милда Вилчинскайте (час, 14 минут и 38 секунд). Елена Прокопчук заняла четвертое место.

Напомним, в воскресенье, 20 мая, в связи с продолжением Рижского марафона Lattelecom, который начался 19 мая, в столице действуют значительные транспортные ограничения, в том числе уже с вечера 18 мая движение закрыто по набережной 11 ноября.

Фото: flickr.com/Rīgas dome