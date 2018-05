Спорт |

В воскресенье, 20 мая, бывший президент Латвийской федерации хоккея (ЛФК) Киров Липман получил награду Пола Лойка от Международной федерации хоккея за свой вклад в развитие этого вида спорта, сообщает lsm.lv .

Приз Липману вручили на торжественном мероприятии, на котором также присутствовали хоккеисты такие известные в прошлом хоккеисты, как Даниэль Альфредссон (Швеция), Роб Блейк (Канада), Крис Челиос (США) и Йере Лехтинен (Финляндия).

