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В воскресенье, 20 мая, бывший президент Латвийской федерации хоккея (ЛФК) Киров Липман получил награду Пола Лойка от Международной федерации хоккея за свой вклад в развитие этого вида спорта, сообщает lsm.lv .

Приз Липману вручили на торжественном мероприятии, на котором также присутствовали хоккеисты такие известные в прошлом хоккеисты, как Даниэль Альфредссон (Швеция), Роб Блейк (Канада), Крис Челиос (США) и Йере Лехтинен (Финляндия).

"Мои дорогие хоккейные друзья, время летит очень быстро. Казалось, мы только вчера устраивали в маленькой Латвии чемпионат мира по хоккею. Вы поддержали меня, и это был замечательный момент в моей жизни и в жизни всего латвийского хоккея. Спасибо всей хоккейной семье мира и друзьям за это мгновение", - сказал Липман в своей торжественной речи.

В 2003 году награду имени Лоика получил родившийся в Латвии Висвалдис Георг Нагобагс, который после войны эмигрировал с семьей в США и долгие годы был врачом американской сборной.

Киров Липман работал на посту президента ЛФХ с 1998 по 2016 год. Также он руководил федерацией в 1994-95 годах.

Фото: twitter.com/Sporthandednews