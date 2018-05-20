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Фанаты сербской «Црвены Звезды» подожгли автобус с футболистами во время празднования победы в чемпионате страны. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Moja Crvena zvezda.

Во время чемпионского парада болельщики клуба использовали пиротехнику, и одна из петард попала в автобус. В результате этого он загорелся, однако никто из футболистов не пострадал — все они успели выйти. Игроки продолжили свой путь в центр Белграда пешком.

Аутобус којим су кренули играчи се запалио, али је срећом све у реду са нашим играчима @crvenazvezdafk pic.twitter.com/5EScjEA19N — Moja Crvena zvezda (@sdcrvenazvezda) 19 мая 2018 г.

«Црвена Звезда» стала чемпионом в 28-й раз в истории. В 37-м туре первенства команда разгромила «Вождовац» со счетом 5:1 и обеспечила себе золотые медали.

14 мая фанаты польской «Вислы» развернули плакат с надписью «Мы никогда не сгорим» и случайно сожгли его. Во время матча с «Лехом» они жгли файеры, из-за чего произошло возгорание. Из-за дыма судья увел команды с поля, встреча продолжилась через 15 минут.

Фото: flickr.com/Dennis Kater