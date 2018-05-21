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Сборная Швеции одержала волевую победу над командой Швейцарии в финальном матче чемпионата мира по хоккею, который проходил в Дании. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

У «Тре крунур» точными бросками в основное время отметились Густав Нюквист и Мика Зибанеджад. У швейцарцев отличились Нино Нидеррайтер и Тимо Майер. В серии буллитов победу шведам принёс Филип Форсбсерг.

Таким образом, сборная Швеции одержала победу на втором чемпионате мира подряд. Это случилось второй раз в истории «Тре крунур».

Бронзовые медали на турнире завоевала команда США, которая в матче за 3-е место победила Канаду 4:1.

Сборная Латвии по итогам турнира заняла 8-е место. В четвертьфинале команда Боба Хартли уступила шведам.