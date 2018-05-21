Спорт |

Экс-президенту Латвийской федерации хоккея, нынешнему владельцу фармацевтической компании Grindeks Кирову Липману больно видеть, как обошлись с Олегом Знарком в сборной России. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

"По сути дела, я ведь взрастил Знарка, и, конечно, мне больно видеть, как с ним сейчас обошлись в сборной России. Могли, наверное, иначе сделать. Во все эти разговоры про усталость, что он, бедняжка устал, я не верю - это несерьезно. Для человека, который прошел такой путь, это не может быть оправданием. Всем понятно, что там что-то более серьезное произошло, но судить я не берусь", - сказал Липман.

Он также предположил, что кто-то дал Знарку указание не распространяться о подробностях его ухода с должности главного тренера сборной России по хоккею.

"Мы были, есть и будем всегда в хороших отношениях со Знарком, Олег мне звонит периодически. Но, видимо, настолько крепкое ему дано указание не распространяться, что ничего он сейчас не говорит. Да я и не пытаюсь из него выжать что-то", - отметил он.

Напомним, как уже писал Mixnews, Липман в воскресенье был введен в Зал славы Международной федерации хоккея. Олег Знарок играл за сборную Латвии, а с 2002 по 2011 работал тренером в сборных Латвии: юниорской, молодежной и первой.

12 апреля Федерация Хоккея России объявила, что возглавлявшему сборную России с 2014 года Знарку предложен пост консультанта, а исполняющим обязанности главного тренера назначен Илья Воробьев.