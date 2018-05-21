Спорт |

По итогам чемпионата мира по хоккею, который вчера завершился в Дании, сборная Латвии поднялась в рейтинге Международной федерации хоккея на две позиции и разместилась на 11-й строчке. Об этом сообщает Nra.lv.

На прошедшем мировом первенстве Латвия впервые за последние девять лет сумела пробиться в четвертьфинал, где в упорной борьбе уступила сборной Швеции 2:3. Шведы в результате стали чемпионами мира, в финальном матче переиграв Швейцарию 3:2.

Первое место в мировом рейтинге сохранила Канада, несмотря на то, что родоначальники хоккея выбыли из турнира на полуфинальной стадии. На второе место поднялась Швеция, Россия опустилась на третью позицию.

В следующем году чемпионат мира по хоккею пройдет в Словакии, а в 2021 году хозяевами мирового первенства станут Латвия и Беларусь.