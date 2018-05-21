Спорт |

Уже в ближайшее воскресенье стартует теннисный турнир French Open, в котором год назад сенсационную победу одержала латвийская теннисистка Алена Остапенко.

Сейчас спортсменка проводит последние тренировки, чтобы успешно защитить свой титул.

При подготовке к нынешнему турниру, Алена приняла участие в еще небывалом мероприятии. В международном аэропорту «Рига» она сразилась с самолетом.

Напомним, в прошлом году Остапенко в финале French Open со счетом 4-6, 6-4 и 6-3 обыграла сильную румынскую теннисистку Симону Халеп, таким образом переписав историю латвийского тениса.

В новом рейтинге WTA Алена Остапенко поднялась с шестого места на пятое, а обыгравшая ее в четвертьфинала турнира в Риме россиянка Мария Шарапова поднялась на 11 позиций и вошла в топ-30. Неделю назад Остапенко опустилась с пятого места на шестое, но после четвертьфинала в Риме вновь занимает высшую в карьере пятую строку (поменялась местами с чешкой Каролиной Плишковой), на которую впервые поднялась 19 марта этого года. А Шарапова после полуфинала в Италии теперь занимает 29-е место — высшее после возвращения в тур после дисквалификации.

Вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова в Риме дошла до 1/8 финала, и в рейтинге сохранила 20-е место (личный рекорд — 15-е место). Третья ракетка Латвии Диана Марцинкевич — 279-я, а Даниэла Висмане — 690-я.