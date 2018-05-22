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Радикально настроенные британские футбольные фанаты объявили о готовности к организованному противостоянию с российскими болельщиками во время чемпионата мира 2018 года в России. Они пообещали устроить хозяевам "настоящий ад" и "третью мировую войну", уведомляет местное издание The Daily Star.

"Если люди думают, что это одна большая шутка, что мы собираемся играть в футбол, выпить, покурить и поболтать, - этого не будет, - заявил газете анонимный представитель движения ультрас. - Есть 50-60-летие фанаты, которые сходят с ума. Они не могут дождаться начала чемпионата мира. Это будет третья мировая война. И четвертая, пятая, шестая и даже седьмая".

Напомним, на чемпионате Европы 2016 года сборные России и Англии выступали в одной группе. В день матча команд в Марселе на улицах города прошли столкновения. Также беспорядки возникли на стадионе после финального свистка.

Неназванный собеседник издания добавил, что российские футбольные хулиганы "даже не представляют, что их ждет".

"Они используют оружие - арматуру, ножи и биты. Нам же нужны только наши кулаки. Да, у нас есть несколько фанатов, которым запрещено посещать матчи на протяжении многих лет. Но у нас есть способ, как попасть в Россию без всяких проблем", - цитирует радикального британского фаната "Спорт-Экспресс".

Матчи чемпионата мира - 2018 пройдут на 12 стадионах в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Сборная Англии на групповом этапе сыграет 18 июня в Волгограде с Тунисом, 24 июня в Нижнем Новгороде с Панамой и 28 июня в Калининграде с Бельгией.

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