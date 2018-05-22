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Международная хоккейная федерация сообщила состав подгрупп на следующий чемпионат мира, который пройдет в братиславских городах Братислава и Кошице.

Латвийские хоккеисты сыграют в подгруппе В со Швецией, Россией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Австрией и Италией.

В свою очередь в подгруппе А сыграют Канада, Финляндия, США, Германия, Дания, Франция, Великобритания и Словакия.

В Братиславе матчи пройдут на «Ondrej Nepela Arena», вмещающей 10 040 зрителей. В Кошице (втором по количеству жителей городе Словакии) игры пройдут на «Steel Arena», которая вмещает 8 347 зрителей.

На каждой арене предусмотрены по 28 матчей группового турнира и по две четвертьфинальных игры. Полуфиналы и матчи за медали пройдут в Братиславе.

В ближайшие месяцы будет объявлен календарь игр. Билеты на матчи можно будет приобрести с сентября.

В Братиславе и Кошице чемпионат мира пройдет уже во второй раз. В прошлый раз эти города принимали турнир в 2011 году.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая 2019 года.