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Международная федерация футбола (ФИФА) оправдала обвиненных в употреблении допинга футболистов из расширенного состава сборной России на чемпионат мира 2018 года. Об этом говорится в заявлении федерации.

ФИФА не нашла доказательств нарушений антидопинговых правил и закрыла дела, основанные на выводах главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

«Проверка образцов, изъятых WADA из московской лаборатории, завершена. Ни в одном из допинг-образцов не было выявлено аномальных отклонений или подмены содержимого», — говорится в заявлении федерации. В ФИФА отметили, что сборная России является одной из команд, которая чаще всего проходит допинг-контроль в преддверии мундиаля.

21 мая немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что в составе сборной России есть футболисты, которые принимали допинг. В ноябре прошлого года сообщалось, что ФИФА связалась с информатором Всемирного антидопингового агентства Григорием Родченковым с целью получить доказательства применения допинга российскими футболистами, о котором он заявлял ранее.