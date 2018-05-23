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Игроки сборной Латвии по хоккею получат денежные премии за выход в четвертьфинал чемпионата мира, сообщил в интервью программе "1:1" на LTV генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея (ЛХФ) Виестурс Козиолс, пишет jauns.lv.

Как сообщалось, сборная Латвии впервые с 2009 года вышла в четвертьфинал чемпионата мира и завершила турнир на восьмом месте, проиграв шведам со счетом 3:2.

"Перед турниром договорились, что если Международная федерация хоккея выделит премии за достижения на чемпионате мира, часть денег получат и хоккеисты. Пока не можем назвать точную сумму — все будет зависеть от того, насколько успешным стал этот чемпионат с экономической точки зрения", — пояснил Козиолс.