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27 мая в Париже стартует один из престижнейших теннисных турниров планеты - Открытый чемпионат Франции. Победительнице прошлого года, рижанке Алене Остапенко в этом году будет сложнее выступать на "Ролан Гаррос", так как к ней будет приковано большое внимание. Об этом заявил тренер Алены, известный австралийский специалист Дэвид Тейлор.

"Алена не игрок одного турнира, и она в элите надолго. Самое важное в ее стиле игры – то, что она играет так, как должна, а не идет на поводу у эмоций. Даже если ты нервничаешь, нельзя играть нервно. Если тебе подают вторым мячом, нужно атаковать, потому что это самый верный способ выиграть очко. Но часто игроки начинают действовать реактивно и вместо атаки отвечают коротко по центру в надежде выудить у соперницы ошибку. В прошлом году на "Ролан Гаррос" Алена победила главным образом потому, что играла так, как должна была. В этот раз у нее будет больше нервов, больше ожиданий. Тогда от нее, 50-й ракетки мира, никто победы не ждал. Но с тех пор она научилась справляться с ожиданиями очень хорошо", - приводит слова Тейлора Sports.ru.

10 июня прошлого года Остапенко обыграла в финале "Ролан Гаррос" румынку Симону Халеп со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Остапенко стала первой представительницей Латвии, одержавшей победу в турнире "Большого шлема".