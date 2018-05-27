Остапенко потерпела поражение в матче первого круга "Ролан Гаррос" (3)

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Спорт | 27 мая 2018 года, 20:57

Латвийская теннисистка Алена Остапенко потерпела поражение в поединке первого круга "Ролан Гаррос". 20-летняя уроженка Риги, занимающая пятое место в рейтинге WTA, проиграла украинке Катерине Козловой со счётом 5:7, 3:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. Остапенко выполнила 5 подач навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету 66-й ракетки мира 3 эйса, 6 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 16.

Дважды теннисистки встречались между собой по ходу карьеры в 2014 году на соревнованиях в Градо (грунт) и в сезоне 2016 на турнире в Хертонгебосе, и оба поединка завершились в пользу Остапенко.

Как сообщалось, в 2017 году Остапенко, спустя 2 дня после 20-летия, выиграла "Ролан Гаррос". Она стала первой несеяной чемпионкой French Open за 84 года и самой молодой победительницей мэйджора за 13 лет.

Источник: Чемпионат
Комментарии 3
raven2 часа назад
Rolan Gaross это не с самолетиками в рекламе в теннис играть.Так предпологали многия,я в том числе-она свое заработала,далее продолжение карьеры небудет.Итог-вычеркиваем мамзель.Навсегда!
6
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Patriot2 часа назад
Aljona, ne jau katrà sacensìbà var uzvarèt. Tavu nàkamo uzvaru nevajadzès ilgi gaidìt. Suni rej, karavàna iet. Veiksmi Tev.
8
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Ы1 час назад
Ыыы ыыы. ..
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