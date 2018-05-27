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Латвийская теннисистка Алена Остапенко потерпела поражение в поединке первого круга "Ролан Гаррос". 20-летняя уроженка Риги, занимающая пятое место в рейтинге WTA, проиграла украинке Катерине Козловой со счётом 5:7, 3:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. Остапенко выполнила 5 подач навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету 66-й ракетки мира 3 эйса, 6 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 16.

Дважды теннисистки встречались между собой по ходу карьеры в 2014 году на соревнованиях в Градо (грунт) и в сезоне 2016 на турнире в Хертонгебосе, и оба поединка завершились в пользу Остапенко.

Как сообщалось, в 2017 году Остапенко, спустя 2 дня после 20-летия, выиграла "Ролан Гаррос". Она стала первой несеяной чемпионкой French Open за 84 года и самой молодой победительницей мэйджора за 13 лет.