Спорт |

Музыкант Ники Джем опубликовал на своем канале в YouTube официальную песню чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Композиция, в записи которой также приняли участие актер Уилл Смит и албанская певица Эра Истрефи, получила название «Live It Up».

«Это честь выступить на чемпионате мира 2018. Это глобальное событие объединяет людей по всему миру, чтобы улыбаться, смеяться и испытывать волшебные чувства», — приводит слова Смита сайт FIFA.

Он отметил, что сотрудничество с Джемом и Истрефи в этом треке «позволяет представить гармонию, эклектичные вкусы и жанры, которые будут собраны вместе».

«Быть частью официальной песни ЧМ — это невероятный и захватывающий опыт», — заявила Эра Истрефи. Она отметила, что работа со Смитом и Джемом была веселой. «Я тоже большая футбольная болельщица, поэтому я не могу дождаться, когда начнется чемпионат мира», — заключила она.

Пресс-служба FIFA сообщает, что продюсером песни выступил американец Diplo. Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи исполнят эту композицию перед финальным матчем чемпионата мира, который состоится 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве. Официальный видеоклип на песню «Live It Up» выйдет 7 июня.​

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут в 11 городах на 12 стадионах.

Фото: flickr.com/Rckr88