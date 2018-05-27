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"Реал" одержал победу над "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов сезона-2017/18. Встреча прошла в Киеве на стадионе "Олимпийский" и завершилась со счётом 3:1 в пользу мадридской команды.

На 51-й минуте Лорис Кариус забрал длинную передачу и наткнулся на прессинг Карима Бензема, решив ввести мяч в игру рядом с французом, но тот выставил ногу и срезал мяч в ворота. Спустя четыре минуты красные отыгрались — Деян Ловрен после навеса с углового переборол Серхио Рамоса и скинул мяч во вратарскую, куда выскочил Садио Мане и отправил мяч в сетку.

На 64-й минуте Каземиро перевёл мяч на Марсело, который без особых раздумий сделал навес на Гарета Бэйла, и валлиец из неудобной позиции пробил в падении через себя, послав мяч под перекладину. В концовке Бэйл оформил дубль — Гарет получил мяч на фланге далеко от чужой штрафной и решился на дальний удар, с которым Кариус неожиданно не справился, не сумев крепко выставить руки.

"Реал" стал первой командой в истории, выигравшей Лигу чемпионов трижды подряд.

Фото: championat.com/Дмитрий Голубович