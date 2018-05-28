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Восемь игроков «Реала» вошли в символическую сборную Лиги чемпионов нынешнего сезона. «Барселона» в этой команде оказалась представлена только одним футболистом.

Технические наблюдатели УЕФА назвали символическую команду Лиги чемпионов. В нее вошли 18 футболистов, из которых 11 представляют финалистов, «Ливерпуль» и «Реал». «Барселона» и «Ювентус» получили наименьшее представительство — из этих клубов в символическую сборную попали только Лионель Месси и Джорджо Кьеллини. Также в команду включены представители «Ромы» и «Баварии».

Вратари: Алиссон («Рома»), Кейлор Навас («Реал»).

Защитники: Рафаэль Варан, Марсело, Серхио Рамос (все — «Реал»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль»), Йозуа Киммих («Бавария»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»).

Полузащитники: Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич, все — «Реал»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Хамес Родригес («Бавария»).

Нападающие: Мохамед Салах, Роберто Фирмино (оба — «Ливерпуль»), Эдин Джеко («Рома»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).

Совет технических наблюдателей УЕФА определил лучший гол турнира. Им был признан мяч нападающего «Реала» Криштиану Роналду в ворота «Ювентуса» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Португалец забил ударом через себя.

Гол Гарета Бэйла в финале турнира занял второе место — валлиец, как и его партнер по команде, забил ударом ножницами в падении через себя. На третьем месте оказался гол нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина в ворота «Тоттенхэма».

Десятка лучших голов Лиги чемпионов:

Криштиану Роналду («Ювентус» — «Реал» 0:3) — первый матч 1/4 финала, 03.04.2018 Гарет Бэйл («Ливерпуль» — «Реал» 1:3) — финал, 26.05.2018 Гонсало Игуаин («Ювентус» — «Тоттенхэм» 2:2) — первый матч 1/8 финала, 13.02.2018 Антуан Гризманн («Атлетико» — «Рома» 2:0) — групповой этап, 22.11.2017 Эдин Джеко («Челси» — «Рома» 3:3) — групповой этап, 18.10.2017 Гарет Бэйл («Боруссия» Д — «Реал» 1:3) — групповой этап, 26.09.2017 Фред («Шахтер» — «Рома» 2:1) — первый матч 1/8 финала, 21.02.2018 Кевин де Брюйне («Манчестер Сити» — «Шахтер» 2:0) — групповой этап, 26.09.2017 Лоренцо Инсинье («Наполи» — «Шахтер» 3:0) — групповой этап, 21.11.2017 Криштиану Роналду («Реал» — «Боруссия» Д 3:2) — групповой этап, 12.06.2017

В число технических наблюдателей УЕФА вошли Ежи Энгель (Польша), Томас Шааф (Германия), Миксу Паателайнен (Финляндия), Петер Рудбек (Дания), Кристиан Киву (Румыния) и Дэвид Мойес (Шотландия).

Фото: flickr.com/PJB PRO