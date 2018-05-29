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Мадридский «Реал» сохранил первое место в рейтинге УЕФА, опубликованном по окончании сезона. Лучший из российских клубов «Зенит» идет на 16-м месте.

В первой пятерке сильнейших клубов Европы по итогам мая произошли существенные изменения. Мадридский «Атлетико», который победил в Лиге Европы, поднялся на второе место в рейтинге — месяц назад он шел на четвертом. Соответственно, «Бавария» опустилась на третью позицию, «Барселона» — на четвертую. Замыкает пятерку по-прежнему «Ювентус».

Финалист Лиги чемпионов «Ливерпуль» не попал в десятку сильнейших. Английский клуб идет на 22-м месте. В десятке оказались «Севилья», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити», «Арсенал» и дортмундская «Боруссия».

Лучший из российских клубов санкт-петербургский «Зенит» идет на 16-м месте. Он обошел в том числе такие клубы, как «Наполи», «Тоттенхэм» и «Рома». Двумя позициями выше, на 14-м месте, идет четвертьфиналист Лиги чемпионов украинский «Шахтер».

В рейтинге стран Россия сохранила шестое место. На второе место вышла Англия, которая опережает Германию и Италию. Германия была второй в предыдущей версии классификации, но теперь пропустила вперед не только англичан, но и итальянцев. Первое место по-прежнему занимает Испания.

В соответствии с рейтингами стран УЕФА составит сетку участников еврокубков сезона 2019/2020 годов. Сетка будет утверждена летом 2019 года. В Лиге чемпионов по четыре места получат Испания, Англия, Италия и Германия, по два — Франция и Россия, по одному — Португалия, Украина, Бельгия и Турция.