Спорт |

30 мая первая ракетка Латвии среди мужчин Эрнест Гулбис на престижном Открытом чемпионате во Франции уступил 22-летнему итальянцу Маттео Барреттини (2:6, 6:3, 4:6, 3:6).

Итальянец занимает 96-е место в рейтинге АТР, а Гулбис является 160-й ракеткой мира.

В парных встречах латвийские теннисистки Алена Остапенко и Анастасия Севастова также проиграли своим соперницам.

В то же время первая ракетка Латвии Алена Остапенко в паре с теннисисткой из России Еленой Весниной, выступая под 10-м номером, со счетом 6-1, 3-6, 4-6 уступили испанке Саре Соррибес-Тормо и румынке Соране Кырсте в первом раунде парных игр чемпионата.

Лиепайчанка Анастасия Севастова в дуэте с Менди Минелла из Люксембурга в борьбе из трех сетов со счетом 6-3, 3-6, 5-7 уступили Наде Киченок с Украины и представляющей Австралию русской Анастасии Родионовой. В текущем рейтинге WTA 28-летняя Севастова занимает 19-е место.

Как сообщалось ранее, Алена Остапенко, занимающая пятое место в рейтинге WTA, потерпела поражение в поединке первого круга "Ролан Гаррос". 20-летняя уроженка Риги проиграла украинке Катерине Козловой со счетом 5:7, 3:6. В 2017 году Остапенко выиграла "Ролан Гаррос".

Другая латвийская спортсменка Анастасия Севастова также не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции, в трех партиях проиграв представительнице Колумбии Мариане Дуке-Мариньо со счетом 6:4, 1:6, 3:6.