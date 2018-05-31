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Зинедин Зидан покидает пост главного тренера мадридского "Реала", который занимал с января 2016 года. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции. Свое решение француз объяснил тем, что нуждается в переменах и новой методике работы.

Зинедин Зидан — один из величайших игроков в истории футбола. В составе сборной Франции он выиграл чемпионат мира 1998 года и чемпионат Европы 2000 года. Зидан трижды признавался лучшим футболистом мира (1998, 2000 и 2003 годы). В составе итальянского "Ювентуса" и испанского "Реала" он завоевал 12 трофеев.

После завершения карьеры игрока Зидан постоянно работал в структурах мадридского "Реала". В январе 2016 года он был назначен главным тренером клуба, сменив на этом посту Рафаэля Бенитеса.

За два с половиной года работы на позиции главного тренера он трижды стал победителем Лиги чемпионов. Также под его руководством "Реал" выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, два Суперкубка УЕФА и дважды победил в клубном чемпионате мира среди клубов.

Источники: Радио Свобода, Meduza