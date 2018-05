Спорт |

Зинедин Зидан покидает пост главного тренера мадридского "Реала", который занимал с января 2016 года. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции. Свое решение француз объяснил тем, что нуждается в переменах и новой методике работы.

You can follow Zidane's press conference LIVE on our YouTube channel.

https://t.co/gXUbf55cSb#RealMadrid